الأحد 06 يوليو 2025
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محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بـ 242 درجة

اعتماد تنسيق الثانوية
اعتماد تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية، فيتو

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تنسيق القبول الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بـ 242 درجة.

وكان محافظ الدقهلية اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بعد عرضها من قبل المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، والذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 126 ألف و308 طالبا وطالبة الامتحانات في 591 لجنة.

 

وكان  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أجرى اتصالا هاتفيا بالطلاب الأوائل لتهنئتهم، وبعث بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

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