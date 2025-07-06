الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على أسماء الفائزين بالمرحلة الأولى لمسابقة كتابة المسلسلات التليفزيونية

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية والسينمائية

كشفت نقابة المهن السينمائية بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، نتائج المرحلة الأولى من مسابقة كتابة المسلسلات التليفزيونية، التي شهدت إقبالًا لافتًا من الكتّاب والسيناريست الشباب.

وكشفت اللجنة المُشكّلة لفحص الأعمال المُقدّمة عن انتهائها من قراءة وتقييم أكثر من 100 معالجة درامية، تنوعت بين المسلسل الاجتماعي والمسلسل الكوميدي، حيث جرى اختيار أفضل المعالجات تمهيدًا للإعلان عن القائمة القصيرة للأعمال المتأهلة للمرحلة التالية من المسابقة.

 

فيما أعلنت نقابة المهن السينمائية، والتمثيلية عن أسماء الفائزين في المرحلة الأولى من المسابقة، وذلك بعد انتهاء اللجنة من تقييم الأعمال المشاركة بعناية، واختيار أفضل المعالجات الدرامية المؤهلة للمرحلة التالية، تمهيدًا للإعلان عن القائمة القصيرة واستكمال مراحل المسابقة.

على الجانب الآخر، كان كشف الدكتور أشرف زكي عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، ضد شخص انتحل صفة نجمين معروفين، محاولا التواصل مع عدد من الفنانين وطلب مساعدات مالية منهم، في واقعة أثارت جدلا واسعا داخل الوسط الفني.

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