الأحد 06 يوليو 2025
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نجاح إجراء 23 عملية لعلاج المياه الزرقاء للمواطنين فى الدقهلية

وكيل صحة الدقهاية،
وكيل صحة الدقهاية، فيتو

صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن مستشفى رمد المنصورة حقق تطورًا ملحوظًا في مجال جراحات المياه الزرقاء (الجلوكوما)، حيث تم إجراء نحو 23 عملية لعلاج المياه الزرقاء خلال عام، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة لتطوير خدمات طب العيون على مستوى الجمهورية.

وكيل صحة الدقهلية: إجراء 23 عملية لعلاج المياه الزرقاء بمستشفى رمد المنصورة 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن العمليات، شملت زرع صمامات، جراحات دقيقة، واستخدام تقنيات الليزر الحديثة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سليم، رئيس قسم الجلوكوما، وبمشاركة فريق طبي متميز يمتلك خبرة في التعامل مع الحالات المعقدة.

 

فيما أوضح الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، أن المستشفى استقبل عددًا من الحالات الحرجة، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 شهور، أُجريت له عملية دقيقة لزرع صمام Bearveldt 250 لخفض ضغط العين، بعد محاولات علاجية سابقة لم تُكلل بالنجاح خارج مصر، حيث تم خفض ضغط العين من 43 إلى 14 ملم زئبقي، مما يعكس المستوى المتقدم للرعاية المقدمة داخل المستشفى.

وأكد حسان أن هذه النجاحات جاءت بدعم كامل من قيادات الصحة بالدقهلية، وجهود الكوادر الطبية والتمريضية، واستمرارًا لمسيرة تطوير خدمات طب العيون المقدمة للمواطنين.

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