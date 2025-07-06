الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

انطلاق فعاليات برنامج "جامعة الطفل" في جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي بقنا، فيتو

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات برنامج جامعة الطفل، بجامعة جنوب الوادي في الدورة السابعة والثامنة ومرحلة الكليات، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتورة جينا الفقي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحضور الدكتور محمود أبوالمجد الأستاذ بكلية التربية ومنسق برنامج جامعة الطفل بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، والأطفال المشاركين بالبرنامج وأولياء أمورهم.

 

إعداد الأجيال الناشئة لمواجهة تحديات المستقبل

وفى كلمته، أكد الدكتور محمود ابوالمجد منسق برنامج جامعة الطفل بالجامعة، على اهتمام ادارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بتنظيم المبادرات والفعاليات العلمية، مشيرًا إلى أن فعاليات "جامعة الطفل" تعد فرصة متميزة لإعداد الأجيال الناشئة لمواجهة تحديات المستقبل من خلال تنمية التفكير العلمي والإبداعي للأطفال وتعزيز مهاراتهم القيادية والشخصية، فهي ليست مجرد برنامج تعليمي تقليدي، بل هي فكرة رائدة انطلقت من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تجسد الإيمان العميق بأن بناء الإنسان يبدأ من الطفولة، وأن الاستثمار في عقول أبنائنا هو الاستثمار الأسمى والأبقى لمستقبل الوطن، حيث يعيش الاطفال خلال فترة البرنامج  تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتمنحهم فرصة استكشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم في بيئة محفزة وداعمة.

وأضاف الدكتور محمود أبوالمجد أن فعاليات البرنامج تشمل مجموعة واسعة من المجالات العلمية والمعرفية، من ريادة الأعمال، وعلم المصريات، والطاقة، والبيئة، إلى تكنولوجيا المعلومات، والفيزياء، والرياضيات، والصحة، والفنون، والمهارات الحركية، ويشرف على تنفيذ هذه البرامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، كما يتضمن الورش التفاعلية، والمحاضرات المشوقة، والزيارات الميدانية التي تقرب الأطفال من واقع الحياة الجامعية وتفتح أمامهم آفاقا جديدة.

وأوضح أن البرنامج شهد منذ انطلاقه بجامعة جنوب الوادى تدريب عدد (768) طفلًا، من محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج، تخرج منهم (227) طفلًا حتى الآن، بينما يواصل أكثر من (541) طفلًا دراستهم في البرنامج الحالي، ويشارك في تدريبهم أكثر من (50) مدربًا من أعضاء هيئة التدريس، ويستمر البرنامج لمدة عشرة أيام داخل كليات الجامعة المختلفة.

تنمية مهارات الأطفال وتمكينهم من التفكير خارج الصندوق

 ومن جانبهم، أعرب اولياء الأمور عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم فى فعاليات البرنامج حيث يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتمكينهم من التفكير خارج الصندوق، وتوجهوا بالشكر لإدارة الجامعة على دعم مثل هذه المبادرات التى تعمل على بناء أجيال قادرة على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات العلمية والتقنية.
الجدير بالذكر أن "جامعة الطفل" هي مشروع تعليمي تتبناه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى يطبق بالجامعات المصرية بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة للأطفال من مختلف الأعمار، حيث يتم تقديم برامج علمية تهدف إلى تحفيز التفكير النقدي وتشجيع الأطفال على استكشاف مجالات متعددة من العلوم والفنون، وتوجيههم نحو المستقبل التكنولوجي والعلمي بما يتناسب مع تطلعات العصر الرقمي، وذلك من خلال تدريبهم على كافة الأنشطة المعملية والتدريبية بكليات الجامعات المختلفة؛ أملًا في تفوقهم ونبوغهم في الجوانب التى تتفق مع قدراتهم وإمكانياتهم المتاحة مع الحرص على معايشتهم للجو والمناخ الجامعى.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي برنامج جامعة الطفل جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتورة جينا الفقي أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود أبوالمجد الأستاذ بكلية التربية

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