الأحد 06 يوليو 2025
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اقتصاد

الإحصاء: معدل البطالة يسجل 6.6% عام 2024

مؤشر البطالة
مؤشر البطالة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوياته التاريخية خلال عقد، ليسجل معدل البطالة فى مصر 6.6% عام 2024 مقابل 13% عام 2014، وهو أدنى مستوى يسجل منذ بدء رصد إحصاءات القوى العاملة مقارنة  ب 13% عام 2014،بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء سوق العمل خلال العقد الأخير، في ضوء التوسع في المشروعات القومية وبرامج التشغيل. 

واستعرض تقرير صادر أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية، والتي تضمنت أبرز المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن. 

  وجاءت المؤشرات كالتالى: 

• تراجــع أعداد المتعطلين ليصل 2.1 مليون متعطل بنسبة 6.6% من إجمالي قوة العمل 32.0مليون لعام 2024 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من إجمالي قوة العمل 27.9 مليون متعطل  لعام 2014.
• تزايــد أعــداد المشتغليــن ليصــل 29.9 مليون مشتغل عام 2024 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014.
• انخفــاض ملحــوظ في نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.6% عام 2024، مقابـــل 25.3% عـام 2014.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء معدل البطالة

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