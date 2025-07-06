الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

مفتي الديار المصرية يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد

مفتي الديار المصرية،
مفتي الديار المصرية، فيتو

استقبل المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر المحكمة، اليوم الأحد،  الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض المصرية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

مفتي الديار يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه

أعرب مفتي الديار المصرية خلال اللقاء عن خالص تمنياته لرئيس محكمة النقض، وتمنياته بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.

من جانبه، أعرب رئيس محكمة النقض عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر ثقافة الاعتدال والوعي الديني الصحيح، وما تبذله من جهود في دعم استقرار المجتمع.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في دعم سيادة القانون، وإرساء دعائم الدولة الوطنية.

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