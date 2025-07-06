الأحد 06 يوليو 2025
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اقتصاد

الإحصاء: عدد السكان بالداخل يسجل 107 ملايين و800 ألف نسمة

عدد السكان
عدد السكان

استعرض تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية، والتى تضمنت أبرز المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.

وجاءت أهــــم المؤشــــرات السكـــانيــة والديموجـــرافيــة كالتالى: 

• بلغ عدد السكان بالداخل 107 ملايين و800 ألف نسمة يوم 30 /6 /2025 وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2024 لتصل إلى 1.4 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 800 ألف نسمة وبنسبة قدرها 36.4% وذلك في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة (2024 ـ 2030)،  وذلك التزامًا من الدولة بتحقيق المادة 41 من الدستور المصري بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها.

• انخفض معدل الإنجاب الكلى، إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقًا لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2023 ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 وفقًا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

• انخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2024)في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 1.968 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.720مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 752 ألف مولود وبنسبة 27.6%.

• يوجد تحسن في وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 4 حالات لكل 1000 مولود حي عـــام 2024 مقابل 5 في عام 2014 وأيضًا هنــاك انخفاض في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل إلى 12.9 لكل ألف مولود عام 2024 مقابــل 14 في عام 2014.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المؤشــــرات السكـــانيــة والديموجـــرافيــة الإحصاء

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