الجوائز المالية لفرق المربع الذهبي لكأس العالم للأندية

تصدر ريال مدريد ترتيب الأندية الأعلى ربحًا في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، بعدما بلغ نصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند.

أرباح فرق كأس العالم للأندية

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي جاء مصحوبًا بجائزة مالية مباشرة قدرها 18.06 مليون يورو، ليبتعد عن أقرب منافسيه في جدول الجوائز، باريس سان جيرمان، الذي حصد حتى الآن 66.43 مليون يورو.



وفيما يلي ترتيب الأربعة الكبار في أرباح المونديال حتى نصف النهائي:

ريال مدريد: 72.89 مليون يورو

باريس سان جيرمان: 66.43 مليون يورو

فلومينينسي: 52.32 مليون يورو

تشيلسي: 50.83 مليون يورو

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خصص مبلغًا قياسيًا قدره 1 مليار دولار (حوالي 860 مليون يورو) لتوزيعه بين 32 فريقًا مشاركًا في هذه النسخة الموسعة من البطولة، والتي تُقام لأول مرة بصيغة أشبه بكأس العالم للمنتخبات.

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