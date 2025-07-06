الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجوائز المالية لفرق المربع الذهبي لكأس العالم للأندية

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تصدر ريال مدريد  ترتيب الأندية الأعلى ربحًا في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، بعدما بلغ نصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند.

أرباح فرق كأس العالم للأندية 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي جاء مصحوبًا بجائزة مالية مباشرة قدرها 18.06 مليون يورو، ليبتعد عن أقرب منافسيه في جدول الجوائز، باريس سان جيرمان، الذي حصد حتى الآن 66.43 مليون يورو.


وفيما يلي ترتيب الأربعة الكبار في أرباح المونديال حتى نصف النهائي:

ريال مدريد: 72.89 مليون يورو

باريس سان جيرمان: 66.43 مليون يورو

فلومينينسي: 52.32 مليون يورو

تشيلسي: 50.83 مليون يورو

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خصص مبلغًا قياسيًا قدره 1 مليار دولار (حوالي 860 مليون يورو) لتوزيعه بين 32 فريقًا مشاركًا في هذه النسخة الموسعة من البطولة، والتي تُقام لأول مرة بصيغة أشبه بكأس العالم للمنتخبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند ريال مدريد فرق كاس العالم للاندية

مواد متعلقة

بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

قناة مجانية تنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

صدام أوروبي قوي بين ريال مدريد ودورتموند.. التاريخ يرجح كفة الملكي.. ونجوم ألمانيا يستهدفون بطاقة المربع الذهبي بمونديال الأندية

الأكثر قراءة

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

يحمل سيفًا ويهدد المارة في سيارة، شاب يثير الرعب بالطريق الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية