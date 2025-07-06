محافظ المنوفية يوجه التخطيط العمراني والتفتيش بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه لقاءاته اليومية بالمواطنين لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات.

واستهل محافظ المنوفية لقائه بالإستماع لشكوى مواطن من إحدى دور المسنين ومريض قلب يتضرر من مدير الدار، وعلى الفور وجه المحافظ إدارة الشئون القانونية بالتحقيق في الأمر واتخاذ اللازم والعرض عليه مراعاة لظروفه الصحية، كما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية له مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

محافظ المنوفية يستمع لآراء المواطنين بمكتبه

كما استمع المحافظ لمواطنة من منوف تعانى من ظروف صحية صعبة تحتاج إلى تدخل جراحى وليس لديها مصدر دخل ثابت ولا تقدر على تحمل تكاليف العملية وعلى الفور كلف محافظ المنوفية بالتنسيق مع أحد المستشفيات لبحث إمكانية إجراء العملية الجراحية لها.

فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن من ناحية تلا يتضرر من من تعنت مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية لوجود عدد من المخالفات بالتعدى وغلق شارع بالمخالفة للمخطط التفصيلى.

وخلال اللقاء، كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من الشكاوى والنزول الميداني والمعاينة على الطبيعة أحدهما شكوى لمواطنة من ناحية حى شرق شبين الكوم تتضرر من استخراج قرار إزالة للعقار الكائنة به من قبل الحى، وأخرى لمواطنة من ناحية فيشا الكبرى بمنوف تتضرر من مسئولى الوحدة المحلية لعدم اتخاذ اللازم نحو وجود مخالفات بالتعدى على الشارع العام بالمخالفة للقانون ،وشكوى لمواطن من ناحية سلامون قبلى بالشهداء يتضرر من مسئولي مجلس إدارة إحدى مراكز الشباب لاتخاذه قرارات بالمخالفة للوائح المنظمة دون الرجوع للجمعية العمومية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مضيفا أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.