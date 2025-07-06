الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 ملايين جنيه لأسرة المتوفى، 8 إجراءات لتعويض أسر ضحايا حادث غرق "أدمارين 12 "

حادث غرق أدمارين
حادث غرق "أدمارين 12"، فيتو

أعلن  وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، أن شركة "أديس" المالكة للبارج البحري "أدمارين 12" الذي غرق أثناء انتقاله لأحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت بالفعل في إجراءات التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين، وكذلك المصابين، وأنها أكدت على مجموعة من الإجراءات، بالتنسيق مع وزارتي  البترول والثروة المعدنية، والعمل  بحسب بيان “الشركة”.

8 إجراءات عاجلة اتخذتها "شركة أديس" لتعويض أسر العاملين ضحايا حادث غرق "أدمارين 12 "

وثمن الوزير جبران، جهود المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وإدارة "الشركة "، في المتابعة، والتنسيق، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

 

وأوضح وزير العمل أن إجراءات الشركة بحسب بيانها تتضمن ما يلي:

 1- صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري للأفراد المعنيين في كل أسرة من أسر المتوفين، أو المفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم، وذلك فور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 2- صرف دعم مالي فوري للأفراد المعنيين في أسر المتوفين والمفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى، لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 3- استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفي اديس إلى الأفراد المستحقين في أسرته حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي "60 عاما"، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية، والمستحقات.

4- الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من موظفي "أديس"، بنفس مستوى التغطية الحالية،حتى السن الافتراضي للتقاعد. 

5 - صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين، سواء العاملين بشركة أديس، أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء، كما أن الشركة تقدم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.

استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي

 6- التواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضررًا في الحادث ليتقدموا بدعم متساوٍ لمستوى الرعاية والمسؤولية التي قامت بها "أديس" تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي "60 عاما"، وتلزم شركة أديس بضمان ذلك.

7- الالتزام الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد.

 كما أن الشركة تلتزم بتقديم الدعم  اللازم في حالات الإصابات الجسمية، أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء للمصابين.

 8- تلتزم الشركة عن طريق الجهات المختصة والإدارة القانونية بالتواصل مع جميع أفراد الأسر المعنية، لتقديم كل سبل الدعم والمساندة المطلوبة، لإنهاء وتيسير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس كريم بدوي المهندس كريم بدوي وزير البترول كريم بدوي وزير البترول منطقة جبل الزيت وزير البترول والثروة المعدني وزير العمل أدمارين 12 البترول

مواد متعلقة

التضامن: زيادة عدد الحضانات يساهم في تنمية الوعي للاطفال

300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بتقديم الرعاية اللازمة لفتاة بلا مأوى بالجيزة

توجيهات عاجلة من وزيرة التضامن بشأن ضحايا حادث الطريق الإقليمي

"مودة" يؤهل مدربين لتعزيز قدرات 1000 رائدة اجتماعية في قضايا الصحة الإنجابية

بمشاركة 150 مسنا، انطلاق آخر مراحل النسخة الثانية لمبادرة "أحلام الأجيال"

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية