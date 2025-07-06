سلوى أبو الوفا ثاني سيدة تنضم للسباق الانتخابي لمجلس الشيوخ بقنا

واصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي،عملها لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال المرشحين الراغبين في خوض الاستحقاق النيابي المرتقب، وسط تنظيم إداري وتأمين شامل داخل مقر اللجنة.

ثاني سيدة في قنا تتقدم للترشح

وشهد اليوم الثاني تقدم سلوى أبو الوفا أحمد حجي، من مدينة نجع حمادي، بأوراق ترشحها رسميًا عن حزب مستقبل مصر، لتصبح ثاني سيدة تتقدم بأوراقها بعد الدكتورة هبة عبد المعز أحمد، التي قدمت طلب الترشح أمس السبت.

وكان اليوم الأول قد شهد تقدم 13 مرشحًا بأوراقهم، وهم:

1. عبد الفتاح حسن أحمد دنقل – "عبد الفتاح دنقل" (مستقبل وطن)



2. عبد الفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبدالفتاح الشحات" (مستقبل وطن)



3. عبد الله أبو العلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)



4. أشرف عبد الوهاب محمد محمود – "أشرف أبو دقة"



5. علي عبد الفتاح علي عثمان



6. عبد الجواد أحمد سيد



7. صبحي عياد عطا الله



8. سيد علي محمد حسن



9. شعبان محمود أحمد



10. مصطفى كمال عبدالوهاب



11. يوسف السيد يوسف



12. الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد



13. علي حسام علي أحمد

وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، عدا يوم الخميس حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك حتى الخميس 11 يوليو الجاري، وفق الجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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