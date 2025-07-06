ضبط 2700 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت اليوم الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 101 محضر تمويني، تنوع ما بين 68 محضر مخالفات مخابز و33 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية الى أن من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن مواد غذائية بأشمون وتم ضبط كمية قدرها 2500 كرتونة مقرمشات بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين جنح بمركز تلا ضد أصحاب محلات بقالة بناحية زنارة لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق.

كما أوضح "عز الدين" أنه تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمرور على المحلات التجارية، وتم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب محلات العطارة وبيع اللحوم المجمدة والبقالة لعدم وجود فواتير وتم التحفظ على 10 كراتين خل، 15 كرتونة لحوم جاموسي مشفى، 200 كرتونة آيس كريم وتم العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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