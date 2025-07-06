الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

ضبط 2700 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية،فيتو
المنوفية،فيتو

تمكنت اليوم الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 101 محضر تمويني، تنوع ما بين 68 محضر مخالفات مخابز و33 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية الى أن من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن مواد غذائية بأشمون وتم ضبط كمية قدرها 2500 كرتونة مقرمشات بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين جنح بمركز تلا ضد أصحاب محلات بقالة بناحية زنارة لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق.

كما أوضح "عز الدين" أنه تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمرور على المحلات التجارية، وتم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب محلات العطارة وبيع اللحوم المجمدة والبقالة لعدم وجود فواتير وتم التحفظ على 10 كراتين خل، 15 كرتونة لحوم جاموسي مشفى، 200 كرتونة آيس كريم وتم العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف محافظ المنوفية منوف مدينة منوف

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