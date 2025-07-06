شراكة جديدة بين "كونتكت ناو" و"كاشير" لإتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)

أعلنت كونتكت كريدى تك، ذراع التمويل الاستهلاكية الرقمية التابعة لمجموعة كونتكت المالية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة كاشير لحلول الدفع الذكية، إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني في مصر والشرق الأوسط، بهدف إتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر تطبيق "كونتكت ناو"، وذلك من خلال دمج الخدمة ضمن منظومة كاشير للمدفوعات الرقمية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلي توسيع قاعدة عملائنا وتعزيز حضورنا الرقمي في السوق المصري.



تأتي هذه الشراكة كخطوة هامة في إطار توجه "كونتكت ناو" لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، بهدف تعزيز تجربة العملاء، حيث تتيح لهم إمكانية السداد الإلكتروني وتقسيط مشترياتهم على فترات سداد متعددة، وذلك من خلال تجربة رقمية سلسة مصممة لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتتماشى مع تطلعاتهم في ظل التحول الرقمي المتسارع في قطاع الخدمات المالية.

تقديم حلول تمويلية مبتكرة

وتعليقًا على الاتفاقية، صرّح أحمد المصيلحي، مدير قطاع الأعمال في كونتكت ناو: “يسعدنا التعاون مع كاشير، أحد أبرز الشركات في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تعكس هذه الشراكة رؤيتنا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة عبر إتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز انتشارنا والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجاته المتغيرة”.



ومن جانبه، قال خالد رسلان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كاشير: “نحن في كاشير نلتزم دائمًا بدعم نمو الشركات من خلال تقديم حلول دفع متطورة، وشراكتنا مع كونتكت ناو، الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي، تمنحنا فرصة لتقديم قيمة أكبر لعملائنا عبر خدمات تمويلية سلسة ومتكاملة”.

تجربة مالية ذكية تدعم الشمول المالي

والجدير بالذكر أن تطبيق "كونتكت ناو" يقدّم مجموعة متنوعة من حلول التمويل الرقمي ما يلبّي احتياجات العملاء المتزايدة لخيارات دفع مرنة وسهلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود "كونتكت" لتقديم تجربة مالية ذكية تدعم الشمول المالي وتسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في السوق المصري، لا سيّما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية، مدفوعًا بتغير سلوك المستهلك وزيادة الاعتماد على حلول الدفع غير النقدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.