مصر تصدر فواكه مجمدة بقيمة 16 مليون دولار إلى السوق البريطانى

كشف محمود بزان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة، بلغ 88 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 72 مليون دولار.

وأشار إلى أهم 5 منتجات غذائية مصرية مُصدّرة إلى السوق البريطاني جاءت كالآتي:

الفواكه المجمدة – 16 مليون دولار

الفراولة المجمدة – 11 مليون دولار

الشوكولاتة – 9 ملايين دولار

محضرات الخضر – 6 ملايين دولار

الخضار المجمد – 5 ملايين دولار

وأوضح أن هناك فرصا تصديرية غير مستغلة (Unrealized Export Potential) للمنتجات المصرية إلى المملكة المتحدة بقيمة 62 مليون دولار، وفقًا لتقديرات المركز الدولي للتجارة (ITC).

جاء ذلك خلال ندوة الفرص التصديرية للسوق البريطاني – 2 يوليو 2025، حيث تم استعراض فرص تصدير المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى السوق البريطاني، من خلال ميناء Thames Freeport البريطاني، وذلك بالتعاون بين: المكتب التجاري المصري في لندن 🇬🇧🇪🇬 والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وتضمّن الويبينار مداخلات قيمة من عدد من المتحدثين البارزين السفير تامر علي – الوزير المفوض التجاري بالمملكة المتحدة وهشام النجار – نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورامين حسن – مدير التجارة والاستثمار في Thames Freeport.



وأشار إلى أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من مصر موردًا موثوقًا وقويًا في قطاع الأغذية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، والتزامها المتزايد بمعايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية.

تناول اللقاء كذلك أبرز الفرص المتاحة بالسوق البريطاني، والدور المحوري الذي تلعبه Thames Freeport في تسهيل النفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى استعراض ملامح البعثة القادمة للمشترين البريطانيين إلى مصر في أكتوبر 2025.

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