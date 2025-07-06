الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

أول اجتماع لرئيس مجلس الدولة لتشكيل هيئة المكتب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يعقد رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار أسامة شلبي اجتماعا لتحديد هيئة المكتب، وذلك بعد تشكيل المجلس الخاص.

ومن المقرر أن يختار رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس والأمين المساعد والمتحدث باسم المجلس.

تشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة 

وكان  المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة أصدر قرارًا بالتشكيل الجديد للمجلس الخاص،  وتضمن التشكيل المستشارين الآتي أسماؤهم:

١-المستشار أسامة يوسف شلبي،

 رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

٢- السيد المستشار فارس سعد فام حنضل

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

٣-  المستشار مختار علي جبر حسن

 نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

٤- المستشار الدكتور صفوت عامر عبدالرحمن الفقي

 نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.

٥- المستشار حسين عبدالله أمين حسين قايد

 نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية

٦-  المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي

 نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

٧-  المستشار طارق محمد لطيف عبدالعزيز

 نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

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