النقل تشكل لجنة لدراسة موقف الطريق الإقليمي

قررت وزارة النقل تشكيل لجنة عليا لدراسة موقف الطريق الإقليمى لبدء تنفيذ قرارات تخص مستقبل تشغيل الطريق.

وتشمل المقترحات أمام اللجنة ما يلي:

١ـ غلق الطريق من الصحراوى حتى بنها

٢ـ استمرار عمل الطريق بشكل طبيعى مع منع النقل الثقيل

٣- العمل بشكل طبيعى مع تكثيف الرادارات

وسبق وأصدر الرئيس السيسي تعليمات باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة مشاكل الطريق وحلها.

إجراءات وزارة النقل لتقليل الحوادث على الطريق الإقليمي

على صعيد آخر، وضعت الجهات المشرفة على عملية الصيانة عدة خيارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الحوادث فى بعض المناطق على الطريق منها منع سير النقل الثقيل من الساعه 6:00 صباحا حتى 6:00 مساء أو غلق كلي للطريق، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي.

وكان الطريق شهد العديد من الحوادث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء أعمال الصيانة في الاتجاه من الخطاطبة إلى بنها.

وانتهت الشركات القائمة على رفع كفاءة الطريق الإقليمي من وضع الحواجز تمهيدا لصيانة 22 كيلو مترا من الطريق فى استجابة سريعة لمطالب رفع كفاءتها.

وبدأت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، تنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الإقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذى شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.

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