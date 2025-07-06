محافظ سوهاج يتابع تطوير منطقة أولاد نصير

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بوابة مدخل مركز ومدينة سوهاج البحري بعد إنشائها على طريق أسيوط سوهاج بجزيرة شندويل، وتطوير ميدان مدخل مدينة سوهاج البحري بأولاد نصير، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو.

في إطار خطة محافظة سوهاج لتطوير الميادين والمداخل الرئيسية، لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، واستعادة الوجه الحضاري اللائق بالمحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير وممثلي الشركة المنفذة للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ سوهاج يفتتح تطوير بوابة مدخل مركز ومدينة سوهاج البحري وميدان أولاد نصير

وقد استهل المحافظ جولته بافتتاح بوابة المدخل البحري لمركز ومدينة سوهاج بقرية جزيرة شندويل، حيث تضمنت أعمال البوابة إنشاء قواعد خرسانية، وتصميم جسم البوابة باستخدام خامة الاستيل، مع تغطية الأعمدة بمادة "الجرافياتو" لإبراز الطابع الفرعوني، بما يعبر عن الهوية البصرية والطابع التاريخي المميز لمحافظة سوهاج، إلى جانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب، وتركيب البردورات، وأعمال الإنارة والكهرباء.

تطوير ميدان مدخل سوهاج البحري بمنطقة أولاد نصير

ثم افتتح "سراج" أعمال تطوير ميدان مدخل سوهاج البحري بمنطقة أولاد نصير، والذي تم تطويره على مساحة 500 متر مربع، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول الأعمال المنفذة، والتي شملت رفع كفاءة البردورات والإنترلوك من منطقة الكمين البحري وحتى قرية الحمادية شمالًا لمسافة 3 كيلومترات طولية، إلى جانب إنشاء ممرات من البازلت، وأعمال اللاند سكيب، وترميم وصيانة المسطح المائي "النافورة" باستخدام الرخام والسيراميك، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإنارة وصيانة قاعدة تمثال الملك رمسيس الثاني، وتركيب أعمدة إنارة فرعونية تتماشى مع الهوية البصرية، وخراطيش أسوار صُممت على شكل شعار المحافظة، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام من مسطحات خضراء ونباتات الزينة.

ووجه محافظ سوهاج خلال الجولة بإنشاء سور حديدي لايعوق الرؤية البصرية للجدارية، وتركيب خراطيش وإضاءة ليد، مطالبا بالصيانة المستمرة والدورية لتلك الأماكن للحفاظ عليها وما تحقق من إنجاز، والتقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق التنمية الحقيقية على أرض الواقع.

وأكد " سراج " أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المحافظة الشاملة لتطوير الشكل الجمالي والحضاري لمدن وقرى سوهاج، والحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي الذي يميزها، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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