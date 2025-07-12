السبت 12 يوليو 2025
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انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

 

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