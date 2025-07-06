باسم سمرة ينتهي من تصوير 60% من مشاهد فيلم بنات فاتن

انتهى الفنان باسم سمرة من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث دوره في فيلم “بنات فاتن” والذي يلعب خلاله شخصية زوج يسرا، ورجل يعاني من ضغوط الحياة الزوجية والمادية، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل ابنتيه.



وتلعب الفنانة يسرا شخصية سيدة شعبية تعيش بمنطقة بولاق، وتتعرض لعديد من المشاكل الزوجية التي تقلب حياتها رأس على عقب، وتلجأ للعمل في التجارة كي تستطيع استقرار حياتها.

فيلم بنات فاتن

وفيلم بنات فاتن يشارك في بطولته كل من: هدي المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفي شحاتة ومواطنة إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

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