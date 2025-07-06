الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على مكان وموعد عزاء المطرب أحمد عامر

أحمد عامر، فيتو
أحمد عامر، فيتو

يقام مساء اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية عزاء الفنان الراحل أحمد عامر، الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ولكن سرعان ما تدهورت حالته ووافته المنية صباح الأربعاء 2 يوليو.

المطرب أحمد عامر

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى منها "ما بقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

كما كان أحمد عامر من الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات، وحقق نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة بأغانٍ حققت ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة.

ونعى المطرب رضا البحراوي، المطرب الشعبي أحمد عامر وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

كما أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقرر انطلاقها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف وذلك حدادا على رحيل زميله المطرب الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

إلغاء حفلات رضا البحراوي


وقال البحراوي: إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش.

وأضاف: “ بسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح اخويا أحمد عامر..ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

 

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