تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات القرآن المجود الأحد
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة مريم 30ق
19:15 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمود حسين منصور وما تيسر من سورة التوبة 45ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ /محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحجرات 45ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سور التحريم/ الحاقة/ قصار السور/ فاتحة الكتاب 44ق
02:54(قبل الفجر) للشيخ /إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورتى محمد/ الفتح 30 ق
وتلاوات المصحف المرتل ليوم الأحد مواقيت إذا عنها كالتالي
الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الفرقان - الشعراء ومدة التلاوة / 26 ق
الساعة / 08:40 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الشعراء - النمل ومدة التلاوة / 31 ق
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى النمل - القصص ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة القصص ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 11:18 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور القصص - العنكبوت - الروم ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 11:50 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الروم - لقمان - السجدة ومدة التلاوة / 32 ق
الساعة / 13:40 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى السجدة - الأحزاب ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 15:06 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الأحزاب - سبأ - فاطر ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 17:25 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور فاطر - يس - الصافات ومدة التلاوة / 25 ق
الساعة / 17:55 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الصافات - ص ومدة التلاوة / 26 ق
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى ص - الزمر ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 02:22 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 04:52 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى غافر- فصلت ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور فصلت - الشورى - أول الزخرف ومدة التلاوة / 29 ق
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة20:20
- والتلاوة من / سورة الأعراف من آية 101 إلى آية 162 تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 27
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية: ورش في الساعة21:37
- والتلاوة من / سورة هود من آية 12 إلى آية 55 من نفس السورة تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق / ومدة التلاوة 18ق
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة 01:50 تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من الآية 105 من سورة التوبة وحتى الآية 52 من سورة يونس / 29:30 ق
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