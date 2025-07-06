الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأحد ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


طقس  اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل  للحرارة رطب فى اول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

شبورة صباحية كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس الأحد

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وتحذر من شبورة صباحية كثيفة


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر:  درجة الحرارة الصغرى  24 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة  38

بنها:  درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

الإسكندرية: درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح: درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة:  درجة الحرارة الصغرى 22  و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

كاترين:  درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

بورسعيد:  درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق:  درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية:  درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37, المحسوسة 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة  40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 38  , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى:  39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس الأحد درجات الحرارة اليوم الأحد

مواد متعلقة

شبورة صباحية كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس الأحد

الأرصاد تحذر من الملاحة بسواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وتحذر من شبورة صباحية كثيفة

حالة الطقس اليوم السبت، استمرار الموجة الحارة

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية

البطاقة الحمراء تبعد 3 لاعبين عن قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

مفاجأة جديدة عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بعد انفراد فيتو بعقود الـ 5 ملايين جنيه

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الجمبري بـ 400 جنيه، سعر السمك اليوم في سوق العبور

خبير روسي يحذر ترامب من "لعنة زيلينسكي"

الليمون بـ 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

خدمات

المزيد

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

الجمبري بـ 400 جنيه، سعر السمك اليوم في سوق العبور

أضرار عدم تغيير زيت محرك السيارات

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية