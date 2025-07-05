خبراء يكشفون للحكومة بدائل لـ الطريق الإقليمي بعد غلقه

اقترح عدد من الاستشاريين في مجالات الطرق والكباري على الحكومة بدائل وخطط لحل أزمة الطريق الإقليمى والحد من الحوادث التي يشهدها الطريق بشكل يومي.

وجاءت أبرز المقترحات كما يلى

أن يكون الطريق اتجاه واحد

منع النقل الثقيل

تركيب رادارات بكثافة

وشدد خبراء واستشاريو النقل والطرق على أهمية وضع مخطط زمني لانتهاء الصيانة على الإقليمي ومخطط آخر لصيانة الطرق البديلة للإقليمى.

وهى

طريق الباجور القناطر

طريق بنها الباجور

طريق السادات منوف

طريق السادات شبين الكوم

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