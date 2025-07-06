الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

حبس شخص بتهمة الاتجار في العملات الرقمية وتمرير المكالمات الدولية بالشرقية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في العملات الرقمية المشفّرة، ومرّر مكالمات دولية عبر الإنترنت دون ترخيص فى الشرقية.

 


الاتجار في العملات الرقمية

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بمزاولة نشاط غير مشروع يتمثل في تداول العملات الرقمية المشفّرة عبر المنصات الإلكترونية، فضلًا عن تمرير المكالمات الدولية باستخدام شبكة الإنترنت، وذلك بالمخالفة للقانون.


تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، توجهت مأمورية أمنية إلى مكان تواجده وضبطه، وعُثر بحوزته على عدد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وشرائح خطوط هاتف محمول تُستخدم في النشاط، ومحافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية ناتجة عن نشاطه غير المشروع.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأُحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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الاتجار في العملات الرقمية العملات الرقمية الشرقية محافظة الشرقية بوزارة الداخلية النيابة العامة

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