السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، تغييرات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
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أجرى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  حركة تغييرات على مستوى المحطات البحثية، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق،  بضخ دماء جديدة لرفع الكفاءة ومواصلة تطوير القطاع الزراعي.

وشملت حركة التغييرات تعيين 9 مديرين جدد للمحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية في عدد من المناطق بالجمهورية، وجاءت الأسماء كالتالي:

 - الدكتور زكريا بسطاوي محمد حسن مديرا لمحطة بحوث كوم أمبو 
- الدكتور أيمن عبد اللطيف مديرا تنفيذيا لمشروع النظم الزراعية بالإسماعيلية 
- الدكتور حسن محمد فؤاد جلال مشرفا علي مشروع تطوير النظم  الزراعية بالاسماعيلية
- الدكتور ياسر مبروك مندور مديرا لمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بسخا 
- الدكتور ماهر محمد عبد الحافظ مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالخارجة والمحطة الإقليمية بالوادي الجديد 
- الدكتور أحمد مصطفى أبو شوشة مديرا لمحطة بحوث سدس 
- الدكتور محمد يوسف حسين مديرا لمحطة بحوث بطامية والمحطة الإقليمية بالفيوم 
- الدكتور اسعد رضا حسن مديرا لمحطة البحوث بالنوبارية 
- الدكتور محمد عطوة جمال الدين مديرا للمحطة الإقليمية بشرق الدلتا وسيناء والبساتين بالقصاصين
 

وتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بخالص الشكر والتقدير لمديري المحطات السابقين على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية متمنين القيادات الجديدة بمواصلة العمل الدؤوب لرفع الكفاءة وتطوير القطاع الزراعي في مصر.

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الدكتور عادل عبد العظيم مركز البحوث الزراعية المحطات البحثية وزير الزراعة علاء فاروق

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