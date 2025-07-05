مسلسل فات الميعاد الحلقة 17، القبض على أحمد مجدي

سيطرت على أحداث مسلسل "فات الميعاد" الحلقة 17 أجواء مشحونة بالحزن والقلق، حيث انتاب بسمة حزن شديد بعد علمها باختفاء ابنتها ريم، وتصلها رسالة تُفيد بأن الطفلة برفقة مسعد، فتسارع بالتوجه إلى منزله برفقة معتصم ووالدها وأشقائها، في محاولة لاستعادة ابنتها، لكنها تُقابل بسلوك سيئ من مسعد وأفراد أسرته.

تُحاول سماح طمأنة بسمة، وتخبرها أن ريم في أمان مع البنات، وتعدها بأنها ستضع عينها عليها.

تُصر بسمة على اصطحاب ابنتها معها ولكن أسرة مسعد ترفض، ثم تتركها وفي يقينها أنهم لن يتمكنوا من السيطرة عليها لمدة طويلة.

وبالفعل تبكي ريم في أحضان جدتها والدة والدها، ويأتي مسعد ليبث في نفسها الطمأنينة وقام بتهدئتها وإقناعها بالنوم، ويعدها في اليوم التالي بالذهاب إلى مدينة الألعاب ويُغريها بحلويات تحبها فتنام الصغيرة.

في اليوم التالي، تطمئن بسمة على حالة ابنتها من خلال سماح، التي تخبرها أن الطفلة بخير وتتذكرها من حين لآخر، ورغم اطمئنانها الظاهري، تخشى بسمة أن تنساها ريم، لكن معتصم يهديء من روعها.

وتتساءل بسمة عن سبب غياب والدتها ووالدها وعدم سؤالها عنها منذ الصباح، لتكتشف لاحقًا أن والدتها كانت تُعاني من الإرهاق، ويُطمئنها والدها على حالتها الصحية.

وعلى هامش الحلقة، يسافر عمر برفقة زوجته الثانية فاطمة إلى العين السخنة، وهناك يتلقى اتصالًا من زوجته الأولى دينا تخبره فيه بتدهور الحالة الصحية لوالدته، فيعود سريعًا إلى القاهرة.

وبعد أن يطمئن على والدته، يهبط إلى سيارته مع دينا، وتُفاجأ الأخيرة بتذكرة الطريق إلى العين السخنة داخل السيارة، فتخبئها في حقيبتها، وتسأل عمر عن مكانه الذي كان فيه، فيؤكد لها أنه كان في بورسعيد، ما يثير الشكوك داخلها.

وفي سياق متصل، تتفاقم الأزمة بين مسعد وزوجته هدى بعد ما فعله مع ريم وبسمة وتحضر له أشقائها خاصة بعدما تعرض لها بالضرب وتخبره والدته بضرورة أن يعود ولكنه كان مشغولا، حيث كان يتابع أعماله المشبوهة.

وفي نهاية الحلقة، تُلقي الشرطة القبض عليه بعد مراقبة سيارة النقل التي تحمل أدوية من المصنع الذي يعمل به والتي يحصل عليها مسعد ويقوم بالتصرف فيها بطريقة غير مشروعة.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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