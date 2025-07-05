ننشر الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ الـ9 في اليوم الأول بالإسكندرية

ننشر رموز المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية وعددهم 9 مرشحين وهم عبد الله سعدواى ضيف الله حزب مستقبل وطن ـ رمز السلم.

ومصطفى أبو زهرة حزب مستقبل وطن ـ رمز القلم وعمر خميس الغنيمى حزب مستقبل وطن ـ رمز الكتاب وأحمد سعيد طرمان حزب الشعب الجمهورى ـ رمز الصاروخ وإيهاب زكريا الجبهة الوطنية ـ رمز السيارة ورجائى عزت حزب حماة وطن ـ رمز تاج وطارق الوكيل حزب حماة وطن ـرمز ماسة ومعتز محمود الحضري حزب الإصلاح والنهضة رمز التليفون المحمول ورضا النشردى مستقل ـرمز الأسد

وأغلقت لجنة تلقى طلبات الترشح للراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة شرق الإسكندرية اليوم السبت فى يومها الأول فى تمام الساعة الخامسة، وارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، إلى 9 مرشحين.



وتضم الدائرة الأولى ومقرها قسم المنتزه أول 4 مقاعد وتشمل أول وثانى وثالث قسم شرطة المنتزه، بينما الدائرة الثانية مقرها قسم أول الرمل وتضم أول وثانى الرمل 3 مقاعد، والدائرة الثالثة تضم قسم شرطة سيدى جابر عدد المقاعد 2 فقط وتشمل سيدى جابر العطارين باب شرقى الجمرك المنشية.

كما تضم الدائرة الرابعة قسم شرطة محرم بك وتضم محرم بك كرموز مينا البصل واللبان وبها 4 مقاعد، بينما الدائرة الخامسة مقرها قسم شرطة الدخيلة وبها 4 مقاعد وتشمل الدخيلة أول وثانى العامرية وبرج العرب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، فى انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمنى للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الانتخابات

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