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اقتصاد

روسيا تلغي ضريبة تصدير القمح لأول مرة منذ 2021

القمح الروسى، فيتو
القمح الروسى، فيتو

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا، أكبر مصدر للقمح  في العالم، خفضت ضريبة تصدير القمح الروسى إلى الصفر اعتبارًا من التاسع من يوليو.

وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها موسكو الضريبة منذ فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من الصادرات المفرطة.

 

السعر الاستشرادى للقمح

 

وجرى تحديد السعر الاسترشادي للقمح عند 228.7 دولار للطن، وبالتالي تقلصت الضريبة إلى الصفر.

وبلغت الضريبة أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن.

ويطلب المزارعون من الحكومة بانتظام إلغاء الضريبة أو تخفيضها، قائلين إنها تضر بربحية زراعة القمح، وإن جزءًا صغيرًا من الأموال المحصلة يعود إلى القطاع.

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المرة الاولى السعر الاسترشادي للقمح السعر الاسترشادى تصدير القمح زراعة القمح وزارة الزراعة الروسية

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