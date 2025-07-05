رئيس مدينة قوص بقنا يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة النوافلة (صور)

أجري فراج الوحش رئيس مجلس مدينة قوص، جنوب محافظة قنا، جولة تفقدية ظهر اليوم لمتابعة أعمال تركيب الإنترلوك الجاري تنفيذها بعدد من شوارع المدينة، وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بها بهدف تحسين البيئة العامة وإضفاء المظهر الحضاري على شوارعها، رافقها خلال جولته محمد سيد رئيس قسم الإشغالات بالوحدة.

جولات ميدانية لمتابعة العمل بقوص

حيث تفقد رئيس المركز الاعمال الجاري تنفيذها بمنطقة النوافلة، موضحا أن مديرية الطرق بالتنسيق مع الوحدة لديها خطة طموحة تستهدف تثبيت وتركيب الإنترلوك بكافة الشوارع المدينة التي لم تنالها خطة الرصف لأسباب فنية تتعلق باتساع الشارع واستكمال اعمال البنية التحتية له.

أكد رئيس المجلس خلال جولته علي ضرورة مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال، موجها مسئولي الوحدة المحلية بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات من الشوارع المستهدفة فور إنهاء أعمال التركيب.

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