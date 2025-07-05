السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة قوص بقنا يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة النوافلة (صور)

رئيس مدينة قوص بقنا
رئيس مدينة قوص بقنا يتابع أعمال تركيب الإنترلوك، فيتو

أجري فراج الوحش رئيس مجلس مدينة قوص، جنوب محافظة قنا، جولة تفقدية ظهر اليوم لمتابعة أعمال تركيب الإنترلوك الجاري تنفيذها بعدد من شوارع المدينة، وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بها بهدف تحسين  البيئة العامة وإضفاء المظهر الحضاري على شوارعها، رافقها خلال جولته محمد سيد رئيس قسم الإشغالات بالوحدة.

جولات ميدانية لمتابعة العمل بقوص

حيث تفقد رئيس المركز الاعمال الجاري تنفيذها  بمنطقة النوافلة، موضحا أن مديرية الطرق بالتنسيق مع الوحدة لديها خطة طموحة تستهدف تثبيت وتركيب الإنترلوك بكافة الشوارع  المدينة التي لم تنالها خطة الرصف لأسباب فنية تتعلق باتساع الشارع  واستكمال اعمال البنية التحتية له.

أكد رئيس المجلس خلال جولته علي ضرورة مراعاة  المواصفات والاشتراطات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال، موجها مسئولي الوحدة المحلية بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات من الشوارع المستهدفة فور إنهاء أعمال التركيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا قوص محافظة قنا مدينة قوص مديرية الطرق

مواد متعلقة

بالأسماء، 13 شخصا يتقدمون بأوراقهم في أول أيام الترشح لـ الشيوخ فى قنا

نائب محافظ قنا يتابع أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط

تلقي طلبات 6 من مرشحي مجلس الشيوخ في محكمة قنا الابتدائية (صور)

مصرع عامل سقط من أعلى شجرة مانجو في قنا

الأكثر قراءة

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

تفاصيل ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية، وهذه أبرز المكاسب

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

الصور الأولى لحادث انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

حركة حماس توجه نداءً عاجلا للدول العربية والإسلامية

أحمد حسن: الأهلي أنهي التعاقد مع أسد الحملاوي بعد رحيل وسام أبو علي

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

صحيفة قطرية: خطوة واحدة تفصل وسام أبو علي عن التوقيع الرسمي للريان

خدمات

المزيد

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

أسبوع الطاعات وموسم الخير في شهر الله المحرم

دعاء ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية