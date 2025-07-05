السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

ازالة تعديات، فيتو
ازالة تعديات، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة مكبرة بقرية الأشراف، وذلك ضمن أعمال الموجة 26 للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتحت إشراف أحمد عبدالرحيم، مبارك عبدالعاطى رئيس القرية.

جاء ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعدٍ، على مساحة إجمالية بلغت 4685 مترًا مربعًا، وشملت التعديات أسوار أقيمت بالمخالفة.

الوحدة المحلية تعمل بكل قوة في تنفيذ قرارات الإزالة بقنا

وأكد أشرف أنور أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بإزالة جميع المخالفات والتصدي لأي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة بكل حزم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة في تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لأي تعديات مستقبلية

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الإستفادة من التعديات

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في مواجهة أي مخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والالتزام بتطبيق القانون.

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