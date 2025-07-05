خبير يكشف مفاجأة عن موسم المانجو 2025

أكد المهندس أشرف الأنصاري استشاري زراعة المانجو أن الموسم الجاري يشهد تراجعا في المعروض من محصول المانجو، متأثرا بظاهرة المعاومة أو المعروفة بظاهرة تبادل الأحمال، التي كانت سببًا أيضا في الإنتاج الوفير من المحصول خلال العامين السابقين.

وأوضح الأنصاري أن تراجع الإنتاج يعود أيضا بسبب عدة عوامل أخرى، أهمها التغيرات المناخية، وحالة التذبذب في الحرارة التي تشهدها البلاد من فترة لأخرى، والتي تؤثر في نمو وازهار الأشجار، بالإضافة لـ ظاهرة المعاومة السابق الإشارة إليها.

ولفت إلى أن الأصناف الحديثة المستوردة والواردة إلى مصر في نهاية التسعينيات ضمن مشروع تطوير زراعة المانجو، تعتبر من أكثر الأصناف إنتاجية، وعلى رأسها صنف الكيت الأكثر إنتاجية والأوسع انتشارا في العالم، ويعد الصنف التصديري الأول من مصر إلى أسواقها الخارجية ، يليه صنف الاوستين، ثم صنف R2E2 ثم صنف الكنت والتومي، ومن أفضل الأصناف من حيث الطعم والرائحة واللون والأكثر شهرة في مصر والوطن العربي صنف العويس المصري الأصيل، وفص العويس.

كما وردت إلى مصر مؤخرا عددا من الأصناف الآسيوية الواردة من تايلاند مثل المها شينوك والريد ايفوري وصنف جديد أطلق عليه صنف السيسي لجودته وغزارة إنتاجه.

وقال الأنصاري إن محصول المانجو في المركز الثالث بعد الموالح والفراولة في الفواكه الأكثر تصديرا من مصر، وهي تساهم وتدر عائدا دولاريا للاقتصاد المصري..

و يواجه محصول المانجو عدة عقبات منها التوسع العشوائي في المساحات والأصناف، وأيضا يحتاج الي تأكيد الجودة في المواصفات التصديرية.

ولفت إلى أن انخفاض الإنتاج هذا الموسم انعكس علي أسعار المحصول، والذي بدأ الموسم بأسعار مرتفعة بالمقارنة بالمواسم السابقة، ويتوقع أيضا استمرار الارتفاع إلى فترة نهاية حصاد المحصول والتي تمثل قرابة ٤٠ % من الطاقة الإنتاجية للمساحة المنزرعة.

وتعد محافظة الإسماعيلية أشهر وأكبر وأقدم موطن لزراعة المانجو في مصر، تليها البحيرة، ثم الشرقية، وزادت وتوسعت في الفترة الأخيرة بسواحل مصر الشمالية من دمياط إلى ادكو في مساحة تقدر بما لا يقل عن ٣٥٠ ألف فدان ، تتنوع الأصناف من أصناف قديمة عريقة مصرية ناتجة عن الانتخاب المصري مثل السكري والعويس والزبدية والصديق والتيمور والمبروكة وقلب الثور، إلى أصناف واردة حديثا لمصر من نهاية التسعينيات مثل الكيت والكنت والتومي والاوستين والشيلي وR2E2 و التي حققت قفزه في الإنتاج ومعدلات التصدير.

وتعد مصر من كبار منتجي ومصدري محصول المانجو في العالم، إذ بلغ إجمالي الإنتاج الموسم الماضي ٢٠٢٤ حوالى ١.٥ مليون طن، وتجاوز رقم الصادرات ٢٥٠ ألف طن فاكهة طازجة، بخلاف المركزات والعصائر والمجمدات.



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