السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشيلسي يعلن رسميا التعاقد مع لاعب دورتموند

جيمي جيتينز، فيتو
جيمي جيتينز، فيتو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، اليوم السبت، عن ضم الجناح الإنجليزي الشاب جيمي جيتينز قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند، بعقد يمتد حتى صيف عام 2032.

مسيرة وأرقام جيمي جيتينز لاعب تشيلسي الجديد 

جيتينز النجم البالغ من العمر 20 عامًا يصل إلى ستامفورد بريدج بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في الدوري الألماني البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا، حيث خاض أكثر من 100 مباراة مع دورتموند منذ ظهوره الأول مع الفريق، كما مثّل منتخب إنجلترا على مستوى فئة الشباب تحت 21 عامًا.

وخلال موسمه الأول الكامل، شارك الجناح الإنجليزي في 20 مباراة في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف، بينما تمكن في الموسم الذي تلاه من تقديم 10 مساهمات تهديفية (أهداف وصناعة) عبر 34 مباراة بجميع المسابقات.

وفي الموسم 2024/25، واصل جيتينز تألقه وساهم بـ 17 مساهمة تهديفية في مختلف البطولات، كما شارك مع دورتموند في منافسات كأس العالم للأندية، مما جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

تعليق جيمي جيتينز على الانتقال إلى تشيلسي 

وفي أول تصريحات له بعد التوقيع، قال جيتينز لموقع تشيلسي: "إنه شعور رائع، الانضمام إلى نادٍ كبير مثل تشيلسي أمر مميز للغاية. لا أطيق الانتظار للتعلم من جميع اللاعبين في الفريق ودفع نفسي لأقصى الحدود هنا. إنه شعور مذهل".

وكان جيتينز قد انتقل إلى ألمانيا قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي العام 2020، وسرعان ما أثبت نفسه ضمن صفوف الفريق الأول لـ"أسود الفيستفاليا". وظهر لأول مرة مع دورتموند في أواخر الموسم 2021/22، قبل أن يحقق انطلاقة قوية في الموسم التالي مسجلًا أول أهدافه في أغسطس من ذلك العام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيمي جيتينز جيتينز تشيلسي بوروسيا دورتموند دورتموند

مواد متعلقة

مونديال الأندية، موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

تقييم جيد، أرقام كول بالمر مع تشيلسي أمام بالميراس

مفارقة غريبة، استيفاو ويليان لاعب بالميراس يحرز هدفا في فريقه الجديد تشيلسي

الفتى الذهبي لا يتوقف عن الإبداع، أرقام كول بالمر مع تشيلسي هذا الموسم

الأكثر قراءة

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

خطوة جديدة من الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي

إصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

صحيفة قطرية: خطوة واحدة تفصل وسام أبو علي عن التوقيع الرسمي للريان

أحمد حسن: الأهلي أنهي التعاقد مع أسد الحملاوي بعد رحيل وسام أبو علي

أحد مصابي حادث الطريق الإقليمي يكشف تفاصيل لحظات ما قبل الكارثة

كوارث الطريق الإقليمي تثير الغضب، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن حوادث الموت اليومية

منع الزيارة عن مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

خدمات

المزيد

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسبوع الطاعات وموسم الخير في شهر الله المحرم

دعاء ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

المزيد
الجريدة الرسمية