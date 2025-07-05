تشيلسي يعلن رسميا التعاقد مع لاعب دورتموند

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، اليوم السبت، عن ضم الجناح الإنجليزي الشاب جيمي جيتينز قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند، بعقد يمتد حتى صيف عام 2032.

مسيرة وأرقام جيمي جيتينز لاعب تشيلسي الجديد

جيتينز النجم البالغ من العمر 20 عامًا يصل إلى ستامفورد بريدج بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في الدوري الألماني البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا، حيث خاض أكثر من 100 مباراة مع دورتموند منذ ظهوره الأول مع الفريق، كما مثّل منتخب إنجلترا على مستوى فئة الشباب تحت 21 عامًا.

وخلال موسمه الأول الكامل، شارك الجناح الإنجليزي في 20 مباراة في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف، بينما تمكن في الموسم الذي تلاه من تقديم 10 مساهمات تهديفية (أهداف وصناعة) عبر 34 مباراة بجميع المسابقات.

وفي الموسم 2024/25، واصل جيتينز تألقه وساهم بـ 17 مساهمة تهديفية في مختلف البطولات، كما شارك مع دورتموند في منافسات كأس العالم للأندية، مما جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

تعليق جيمي جيتينز على الانتقال إلى تشيلسي

وفي أول تصريحات له بعد التوقيع، قال جيتينز لموقع تشيلسي: "إنه شعور رائع، الانضمام إلى نادٍ كبير مثل تشيلسي أمر مميز للغاية. لا أطيق الانتظار للتعلم من جميع اللاعبين في الفريق ودفع نفسي لأقصى الحدود هنا. إنه شعور مذهل".

وكان جيتينز قد انتقل إلى ألمانيا قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي العام 2020، وسرعان ما أثبت نفسه ضمن صفوف الفريق الأول لـ"أسود الفيستفاليا". وظهر لأول مرة مع دورتموند في أواخر الموسم 2021/22، قبل أن يحقق انطلاقة قوية في الموسم التالي مسجلًا أول أهدافه في أغسطس من ذلك العام.

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