بالأسماء، 13 شخصا يتقدمون بأوراقهم في أول أيام الترشح لـ الشيوخ فى قنا

تلقت لجنة الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي، استقبال أوراق المرشحين في اليوم الأول.

ارتفاع أعداد مرشحي قنا

وارتفع عدد المتقدمين حتى الآن إلى 13 مرشحًا، وسط حضور متنوع شمل قيادات حزبية وشخصيات مستقلة وسيدات.

وجاءت أسماء المتقدمين حتى الآن كالتالي:

1. عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – وشهرته "عبدالفتاح دنقل" (مستقبل وطن)



2. عبدالفتاح محمد أحمد شحات – وشهرته "اللواء عبدالفتاح الشحات" (مستقبل وطن)



3. عبدالله ابو العلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)



4. أشرف عبدالوهاب محمد محمود – وشهرته "أشرف أبودقة"



5. علي عبدالفتاح علي عثمان



6. عبدالجواد أحمد سيد



7. صبحي عياد عطالله



8. سيد علي محمد حسن



9. شعبان محمود أحمد



10. مصطفى كمال عبدالوهاب



11. يوسف السيد يوسف



12. الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد



13. علي حسام علي أحمد

وتستمر اللجنة في عملها يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يوم الخميس الذي تُغلق فيه اللجنة أبوابها في الثانية ظهرًا، وذلك حتى موعد غلق باب الترشح وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد الذي حددته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة.

وبدأت لجان تلقي الطلبات في جميع المحافظات، عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، ما عدا يوم الخميس الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2025.

وأشارت الهيئة إلى أن تلقي طلبات الترشح يتم في مقار المحاكم الابتدائية، حيث خُصصت لجان قضائية مختصة للفحص واستلام المستندات اللازمة، بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 27 و28 يوليو، على أن تسبقها الانتخابات في الخارج يومي 24 و25 يوليو، وتُعلن النتيجة العامة في موعد أقصاه 5 أغسطس 2025، وفق الجدول الزمني المعلن.

وأكدت "الوطنية للانتخابات" التزامها الكامل بتطبيق معايير الشفافية، وفتح الباب أمام جميع المواطنين المستوفين للشروط القانونية للترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية

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