السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، 13 شخصا يتقدمون بأوراقهم في أول أيام الترشح لـ الشيوخ فى قنا

قنا، فيتو
قنا، فيتو

تلقت لجنة الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي، استقبال أوراق المرشحين في اليوم الأول.

ارتفاع أعداد مرشحي قنا

وارتفع عدد المتقدمين حتى الآن إلى 13 مرشحًا، وسط حضور متنوع شمل قيادات حزبية وشخصيات مستقلة وسيدات.

وجاءت أسماء المتقدمين حتى الآن كالتالي:

1. عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – وشهرته "عبدالفتاح دنقل" (مستقبل وطن)


2. عبدالفتاح محمد أحمد شحات – وشهرته "اللواء عبدالفتاح الشحات" (مستقبل وطن)


3. عبدالله ابو العلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)


4. أشرف عبدالوهاب محمد محمود – وشهرته "أشرف أبودقة"


5. علي عبدالفتاح علي عثمان


6. عبدالجواد أحمد سيد


7. صبحي عياد عطالله


8. سيد علي محمد حسن


9. شعبان محمود أحمد


10. مصطفى كمال عبدالوهاب


11. يوسف السيد يوسف


12. الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد


13. علي حسام علي أحمد

 

وتستمر اللجنة في عملها يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يوم الخميس الذي تُغلق فيه اللجنة أبوابها في الثانية ظهرًا، وذلك حتى موعد غلق باب الترشح وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد الذي حددته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة.

وبدأت لجان تلقي الطلبات في جميع المحافظات، عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، ما عدا يوم الخميس الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2025.

وأشارت الهيئة إلى أن تلقي طلبات الترشح يتم في مقار المحاكم الابتدائية، حيث خُصصت لجان قضائية مختصة للفحص واستلام المستندات اللازمة، بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 27 و28 يوليو، على أن تسبقها الانتخابات في الخارج يومي 24 و25 يوليو، وتُعلن النتيجة العامة في موعد أقصاه 5 أغسطس 2025، وفق الجدول الزمني المعلن.

وأكدت "الوطنية للانتخابات" التزامها الكامل بتطبيق معايير الشفافية، وفتح الباب أمام جميع المواطنين المستوفين للشروط القانونية للترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 202 قنا مجلس الشيوخ 2025 محكمة قنا الابتدائية محكمة قنا

مواد متعلقة

تلقي طلبات 6 من مرشحي مجلس الشيوخ في محكمة قنا الابتدائية (صور)

مصرع عامل سقط من أعلى شجرة مانجو في قنا

القبض على 7 أشخاص بحوزتهم زئبق وخام الذهب في قنا

قبل تكرار كارثة فتيات العنب، عمال زراعات قنا يئنون: نعمل في ظروف غير آدمية وبنتشحن في العربيات زي البهايم (فيديو)

الأكثر قراءة

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

خطوة جديدة من الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي

إصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

صحيفة قطرية: خطوة واحدة تفصل وسام أبو علي عن التوقيع الرسمي للريان

أحمد حسن: الأهلي أنهي التعاقد مع أسد الحملاوي بعد رحيل وسام أبو علي

أحد مصابي حادث الطريق الإقليمي يكشف تفاصيل لحظات ما قبل الكارثة

كوارث الطريق الإقليمي تثير الغضب، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن حوادث الموت اليومية

منع الزيارة عن مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

خدمات

المزيد

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسبوع الطاعات وموسم الخير في شهر الله المحرم

دعاء ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

المزيد
الجريدة الرسمية