مصدر أمني: إنشاء نقطة لتحليل المخدرات للسائقين على الطريق الإقليمي

أكد مصدر أمني بمحافظة المنوفية أنه سيتم إنشاء نقطة لفحص وتحليل المخدرات للسائقين على الطريق الإقليمي، في نطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتقليل معدلات الحوادث وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق السريعة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن إنشاء نقطة التحليل يأتي كخطوة استباقية ومهمة لجميع السائقين العاملين على هذا الخط الحيوي، بهدف الكشف عن حالات تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وتطبيق القانون بشكل فوري ضد المخالفين، بما يسهم في الحد من الحوادث الخطيرة.

وتأتي هذه الإجراءات عقب الحادث الذي شهده الطريق الإقليمي صباح اليوم، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بوصول 13 مصابًا إلى المستشفيات، بينهم حالتي وفاة.

وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، وهم: أحمد صبري، عبد اللطيف السيد، علي مهني، مصطفى مهني، طفلة مجهولة الهوية، أحمد موسى، علي فتحي، عبد العزيز محمود، صلاح هلال، يحيى عبد الفتاح، عبد الله أسامة

فيما استقبلت مستشفى أشمون العام حالتين مصابتين، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وقد أسفر الحادث كذلك عن وفاة كل من: أسامة عبد العليم (45 عامًا – عامل)، شريف محمود (38 عامًا – عامل)

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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