السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأطباء: 75 مرشحا لمقاعد مجلس النقابة العامة و283 للفرعيات

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو
ads

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، وعضوية الدكتور شادي صفوت والدكتور أنور يسري نصيف، تقدم 75 مرشحا لمقاعد مجلس النقابة العامة.

وترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا، ولمنطقة القاهرة 4 مرشحين، ولمنطقه وسط الدلتا 3 مرشحين، ولمنطقه شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا  مرشح واحد، ولمنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ولمنطقة جنوب الصعيد مرشحان.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 

كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و144 فوق السن.

ومن المقرر أن يُفتح باب الطعون في الفترة من 10 حتى 15 يوليو، وتُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 20 يوليو، يليها فتح باب التنازلات من 23 إلى 28 يوليو، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025.

نائب وزير الصحة يزور المصابين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية بمستشفى الباجور

وزير الصحة: تقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأهالي الضحايا في حادث الطريق الإقليمي

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعلان القائمة النهائية التجديد النصفي لنقابة الأطباء القائمة النهائية للمرشحين انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا منطقة القاهره نقابة الأطباء

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يزور المصابين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية بمستشفى الباجور

وزير الصحة: تقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأهالي الضحايا في حادث الطريق الإقليمي

الصحة: 9 حالات وفاة وإصابة 11 مواطنًا في حادث الطريق الإقليمي

خريطة لجان الكشف الطبي على المرشحين في انتخابات الشيوخ 2025

الصحة: زراعة 12 صمام رئوي بالقسطرة التداخلية العلاجية مجانًا بمعهد القلب

تدهور الحالة، تحقيق عاجل من الصحة في شكوى بسمة وهبة ضد مستشفى بالمهندسين

الصحة: نجاح إجراء أول حالة زراعة كلى بمستشفى المقطم للتأمين الصحي

هيئة الدواء تكشف خطورة تناول العقاقير المغشوشة

الأكثر قراءة

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

غياب رونالدو وصلاح، مراسم تشييع جنازة ديوجو جوتا (فيديو)

توافد نجوم ليفربول لتشييع جنازة جوتا (صور)

أسماء عدد من ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

الصحة: 9 حالات وفاة وإصابة 11 مواطنًا في حادث الطريق الإقليمي

إدارة المرور تدفع بمعدات وخدمات نظامية لرفع آثار حادث الطريق الإقليمي

كوارث الطريق الإقليمي تثير الغضب، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن حوادث الموت اليومية

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

الأزهر للفتوى: عاشوراء يوم المعجزة والتوحيد.. وهذه مراتب صيامه الثلاثة

لله درك يا ابن عباس، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية