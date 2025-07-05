تفاصيل وقرارات محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة بالمنصورة (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جولة تفقدية بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة لمحافظ الدقهلية في المنصورة

وشدد على ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة، ويأتي ذلك استمرارًا لجولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع شوارع وميادين مدينة المنصورة.

رفع كفاءة النظافة بمنطقة التأمين الصحي

وخلال تفقد محافظ الدقهلية نطاق حي غرب المنصورة، وجه للأستاذ محمد أمين رئيس الحي، برفع كفاءة النظافة بشارع محمد فتحي ومنطقة مشعل وسكة سندوب حتى عبد السلام عارف واستخدام السيارات المكنسية إلى جانب شركات النظافة ورفع كافة الأتربة، على أن يكون مرور سيارات جمع القمامة في المواعيد المحددة وباستخدام الصفارة كأداة تنبيه للمواطنين في جمع القمامة.

رفع كفاءة النظافة بمنطقة التأمين الصحي

كما وجه محافظ الدقهلية خلال تفقده لشوارع حي شرق المنصورة، للدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، برفع كفاءة النظافة بمنطقة التأمين الصحي، ومحيط مدرسة ابو النجا الصناعية بجديلة والحفاظ بشكل دائم على مستوى النظافة اللائق في جميع مناطق وشوارع الحي والمدينة والحفاظ على المظهر الحضاري.

تفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة المنصورة للتأكد من الإلتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز، والالتزام بالمواصفات المطلوبة وعدم تجميع البطاقات التموينية، وحسن التعامل مع المواطنين، والالتزام بالدور في صرف مستحقات المواطنين من الخبز.

بدء تطبيق منظومة الجمع من المصدر

وتفقد محافظ الدقهلية مدينة مبارك لمتابعة بدء تطبيق منظومة الجمع من المصدر، كنموذج استرشادي يتم تعميمه بباقي المناطق والشوارع بعد التأكد من جدواه وتحقيق المستهدف من المنظومة في طريقة الجمع من المصدر، وأوضح أن المستهدف فور الإنتهاء من المرحلة التجريبية بالقطاع المحدد أن يتم التعميم تدريجيا ليشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية

كما تفقد محافظ الدقهلية خلال جولته الصباحية، شوارع، الجمهورية، والمشاية وقناة السويس، وعبد السلام عارف، والجلاء، وجيهان، ومحمد فتحي، والشيخ حسانين، ومدينة مبارك، وشارع الامام محمد عبده، للتأكد من مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري وعدم وجود تجمعات أو تراكمات قمامة، ومتابعة حالة الإشغالات بشوارع المدينة وشدد على رفعها في حال وجودها أولا بأول، وأكد أن المتابعة الميدانية المستمرة هي أحد أهم أدوات الإدارة لضمان تقديم خدمات جيدة تليق بأبناء الدقهلية.

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