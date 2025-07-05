تحليل الفيلم المصري من البداية إلى النهاية، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب:"تحليل الفيلم المصري من البداية إلى النهاية" تأليف الكاتب المغربي الكبير عبد الرزاق الزاهير، بتصميم الغلاف الفنان عبد العزيز السماح.

تحليل الفيلم المصري من البداية إلى النهاية

ويأتي للكتاب ليفسر محتويات العمل الفني من اللقطة الأولى إلى المشهد الأخير، فهذا الكتاب رحلة في قلب الفيلم المصري.

ويعتمد المؤلف مقاربة سردية وسيميائية وتداولية لتحليل عشرة أفلام مصرية شكّلت ذاكرة السينما العربية؛ حيث تتحوّل البداية إلى نبوءة، والنهاية إلى انفجار دلالي. من الأرض إلى البريء، ومن أفواه وأرانب إلى عمارة يعقوبيان، تتقاطع الحكاية مع التاريخ، وتتماهى صورة المرأة مع وجع الواقع وتحولاته.

ويغوص التحليل في البنية الدرامية، وفي التبئير، وفي اللغة البصرية، وفي تجليات الأنثى كأم، وكشخصية مقهورة، ومتمردة، ومغوية، وككائن سردي وجمالي بامتياز.



ويُختتم الكتاب بملحق خاص عن ثلاثية الإسكندرية للمخرج يوسف شاهين؛ حيث التجريب الذاتي والتناص الفيلمي يعيدان طرح سؤال الهوية، والانتماء، والصورة.

ليس هذا الكتاب مجرد تحليل، بل دعوة لتأمل السينما كبنية دالة، ومجتمع متخيل، وذاكرة بصرية تتجاوز حدود الشاشة.



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