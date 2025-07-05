السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تحليل الفيلم المصري من البداية إلى النهاية، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

غلاف الكتاب.فيتو
غلاف الكتاب.فيتو

صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب:"تحليل الفيلم المصري من البداية إلى النهاية"  تأليف الكاتب المغربي الكبير عبد الرزاق الزاهير، بتصميم الغلاف الفنان عبد العزيز السماح.

تحليل الفيلم المصري من البداية إلى النهاية

ويأتي للكتاب ليفسر محتويات العمل الفني  من اللقطة الأولى إلى المشهد الأخير، فهذا الكتاب رحلة في قلب الفيلم المصري.

ويعتمد المؤلف مقاربة سردية وسيميائية وتداولية لتحليل عشرة أفلام مصرية شكّلت ذاكرة السينما العربية؛ حيث تتحوّل البداية إلى نبوءة، والنهاية إلى انفجار دلالي. من الأرض إلى البريء، ومن أفواه وأرانب إلى عمارة يعقوبيان، تتقاطع الحكاية مع التاريخ، وتتماهى صورة المرأة مع وجع الواقع وتحولاته.

ويغوص التحليل في البنية الدرامية، وفي التبئير، وفي اللغة البصرية، وفي تجليات الأنثى كأم، وكشخصية مقهورة، ومتمردة، ومغوية، وككائن سردي وجمالي بامتياز.
 

ويُختتم الكتاب بملحق خاص عن ثلاثية الإسكندرية للمخرج يوسف شاهين؛ حيث التجريب الذاتي والتناص الفيلمي يعيدان طرح سؤال الهوية، والانتماء، والصورة.

ليس هذا الكتاب مجرد تحليل، بل دعوة لتأمل السينما كبنية دالة، ومجتمع متخيل، وذاكرة بصرية تتجاوز حدود الشاشة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افواه وارانب الأعلى للثقافة أفلام مصرية افلام الكبير الفيلم المصري المجلس الأعلى للثقافة السينما العربية عمارة يعقوبيان يوسف شاهين

الأكثر قراءة

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

غياب رونالدو وصلاح، مراسم تشييع جنازة ديوجو جوتا (فيديو)

توافد نجوم ليفربول لتشييع جنازة جوتا (صور)

أسماء عدد من ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

الصحة: 9 حالات وفاة وإصابة 11 مواطنًا في حادث الطريق الإقليمي

إدارة المرور تدفع بمعدات وخدمات نظامية لرفع آثار حادث الطريق الإقليمي

كوارث الطريق الإقليمي تثير الغضب، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن حوادث الموت اليومية

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

الأزهر للفتوى: عاشوراء يوم المعجزة والتوحيد.. وهذه مراتب صيامه الثلاثة

لله درك يا ابن عباس، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية