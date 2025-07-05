السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

الصحة: 9 حالات وفاة وإصابة 11 مواطنًا في حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي
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أعلنت وزارة الصحة أن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، أسفر عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11 آخرين، مع استمرار فرق الوزارة في المتابعة الدقيقة وتحديد البيانات النهائية.   

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث المؤسف الذي وقع اليوم السبت، على الطريق الإقليمي (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، وأصدر توجيهاته الفورية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات المحيطة، وتوفير كافة سُبل الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، مع التأكيد على تقديم الدعم النفسي لهم ولأسر الضحايا.  

وفي إطار المتابعة الميدانية المُكثفة، كلف الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بكافة فصائلها، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم.  

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بـ 18 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات التي نقلت المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.  

وأكدت وزارة الصحة والسكان،  قيامها وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، حرصها الدائم على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والنفسية للمواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتجديد تعازيها لأسر الضحايا، مع استمرار بذل كل الجهود لضمان سلامة المصابين ومساندة أهاليهم.

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