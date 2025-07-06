الأحد 06 يوليو 2025
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انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

تنسيق الجامعات 2025،
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اختبارات القدرات جامعة حلوان كليات الفنون الجميلة كليات الفنون التطبيقية كليات علوم الرياضة كلية التربية الموسيقية كلية التربية الفنية بالزمالك

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