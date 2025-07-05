تفاصيل القرار الجمهوري بشأن اتفاقية إعداد خارطة طريق لتخفيض انبعاثات الميثان في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى.

وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 26 ينايـر سنة 2025).

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شوال سنة 1446 هــ (الموافق 15 أبريل سنة 2025 م).

اتفاقية منحة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية اتفاقية المنحة تنعقد اتفاقية المنحة المحررة بين كل من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) (الجهة المانحة)، والهيئة المصرية العامة للبترول "الجهة الممنوحة أو EGPC". يشار إلى كل من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية والجهة الممنوحة فى هذه الوثيقة بـ «الطرف»، ويشار إليهما معًا بـ «الطرفين».

توافق وكالة التجارة والتنمية الأمريكية على تزويد الجهة الممنوحة، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية المنحة هذه، بـ -------- دولار أمريكى ------ $ («أموال المنحة» لتمويل تكلفة الخدمات المطلوبة فيما يتعلق بتوفير الدعم الفنى اللازم لإعداد خارطة الطريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان (المشروع) والكائن داخل جمهورية مصر العربية (البلد المضيف).

فيما تقبل وكالة التجارة الأمريكية باختيار الجهة الممنوحة لــ -------- كمقاول لتنفيذ المشروع (المقاول).

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