حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا قبلي محور سمالوط شمال محافظة المنيا، الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا.

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من: أحلام خلف 48 عام، وجنى أسامه 5 أعوام، فارس أسامة 11 عاما، أسامه خلف 37 عاما، محمد أسامة 9 شهور، عمر أسامة 7 أعوام، ومجدي أسامة 13 عاما، دينا جمال 29 عاما، إياد محمود 8 أعوام، تمارا محمود 3 أعوام، هاجر محمد 9 أعوام، إيمان محمد 40 عاما، وكارما ياسين 5 أعوام، سليم ياسين 4 أعوام، نسمه محمود 30 عاما.

انقلاب ميكروباص في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا قبلي محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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