أشيك سيدة في مصر، رحلة المانيكان الأولى من عروض القطن إلى دعاء الكروان

رجاء الجداوى، الست الشيك، هى أشهر مانيكان عربية، دخلت عالم الموضة بالصدفة، انتخبت ملكة جمال القطن المصرى، فنانة قديرة قدمت مشوارا فنيا لأكثر من ستين عاما بدون توقف في المسرح والسينما والدراما، أبدعت في دور المرأة الأرستقراطية، وضعها المخرجون فى أدوار ثانوية لم ترق إلى أدوار البطولة، ورحلت فى الخامس من يوليو 2020.

ولدت نجاة علي حسن الجداوي الشهيرة بـ رجاء الجداوى، عام 1934 بمدينة الإسماعيلية، لأسرة ميسورة الحال قيل إنها من أصول عربية من الجزيرة العربية حيث كان والدها يعمل في التجارة عن طريق البحر، وخالتها هي الفنانة تحية كاريوكا، التي قامت على تربيتها بعد طلاق والديها، حيث تلقت تعليمها في مدارس الفرنسيسكان ثم عادت الى والدتها وسعت إلى البحث عن عمل وكانت أول وظيفة هى العمل في جراج وكانت مسئوليتها فى هذه الوظيفة هى جمع الإيرادات اليومية من المحصلين واستطاعت من خلالها تكوين شخصية مستقلة.

ملكة جمال القطر المصرى

حصلت رجاء الجداوى فى بداياتها على لقب ملكة جمال القطر المصري من خلال إحدى المسابقات وهى في العشرين من عمرها التحقت بعدها بعالم الأزياء ثم اختارها المخرجون للتمثيل بالسينما وكان أول ظهور لها في فيلم “غريبة” عام 1958، ثم جاء فيلم فيلم دعاء الكروان حيث اكتشفها المخرج هنري بركات وجسدت شخصية خديجة ابنة المأمور.

وعملت الفنانة رجاء الجداوى مع أجيال متعددة من المخرجين والفنانين وكانت قاسمًا مشتركًا فى كثير من الأعمال الفنية، وكانت الشخصية التي اشتهرت بها هي شخصية السيدة الأرستقراطية خاصة "الشيك الانيقة " حتى إن الكثيرين أطلقوا عليها لقب "أشيك سيدة فى مصر".

رجاء الجداوى فى فيلم دعاء الكروان

عن بداياتها الفنية تقول رجاء الجداوى: جاءتنى أول فرصة عندما كنت أسير فى شارع فؤاد أبحث عن هدية لأقدمها لوالدتى فى عيد الأم، ولاحظت رجلا يتتبعنى وفى ذلك الوقت كنت خواجاية في شكلى ولغتى العربية مكسرة، وقال لى ان أحمد بدرخان يبحث عن بنت صغيرة تلعب دور شقيقة أحمد رمزي فى فيلم "غريبة" ثم قابلت بدرخان في اليوم التالى ووقع الاختيار على أنا، وشاءت الأقدار أن يكون من بين جمهور الحفل مصمم الأزياء العالمى بيير كاردان الذى عرض على العمل معه عارضة الأزياء، وفى نفس الوقت كان بين الحضور المخرج هنرى بركات الذى عرض على فيلم "دعاء الكروان "وبدأنا التصوير.

دعاء الكروان البداية الحقيقية

ومن أشهر أفلام رجاء الجداوى التى بدأتها بـ غريبة، دعاء الكروان، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، بابا عايز كدة، أرض النفاق، موعد على العشاء، الوحل، كرامة زوجتى، زائر الفجر، ليه خلتنى احبك، حدوتة مصرية، التجربة الدانماركية، بلطية العالمة، سهر الليالى، ليه خليتنى أحبك، وآخر أفلامها “ أعز الولد ” عرض فى 2020.

لعبة النسيان كتبت النهاية

واتجهت رجاء الجداوى إلى الدراما منذ ظهور التلفزيون بدأته بالتمثيل في حلقات "القاهرة والناس"، وتوالت أعمالها حتى يوم رحيلها من هذه الأعمال: مسلسل أحلام الفتى الطائر، عائلة الحاج متولى، حارة السكرى، النساء قادمات، ابن الارندلى، شربات لوز، أنا وانت وبابا فى المشمش، حلاوة الدنيا، تامر وشوقية، أهلا بالسكان وكان آخر أعمالها مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض بعد رحيلها.

تألقت فى المسرح مع عادل امام

بعد تنوع أدوار رجاء الجداوى في السينما اختارها الفنان عادل إمام للتمثيل أمامه في مسرحية الواد سيد الشغال وحققت من خلالها نجاحا كبيرا امتد لسنوات.

الفنانة الجميلة رجاء الجداوى

ومثلت رجاء الجداوى مصر فى عروض أزياء متعددة تروج للقطن المصرى فى الهند عام 1961، أثناء حضور الرئيس جمال عبد الناصر فى زيارة رسمية إلى الهند، وفى إسبانيا عام 1969 لتكون عارضة مصر الأولى واشتهرت بتقديم عروض لفساتين الزفاف،.

زواج من نجم رياضى

وتزوجت رجاء الجداوى من الرياضى حسن مختار حارس مرمى نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عام 1970، ورزقت بابنة وحيدة هي أميرة، وبعد مشوار امتد اكثر من ستين عاما أصيبت رجاء الجداوى بفيروس الكورونا أثناء تصوير مسلسلها لعبة النسيان وظلت تعانى المرض شهورا طويلة حتى رحلت في مثل هذا اليوم 5 يوليو 2020.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.