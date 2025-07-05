إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

أصيب 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 15 شخصا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا قبلي محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

تفاصيل الإصابات

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة في المنيا لمباشرة التحقيقات.

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