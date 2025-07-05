وصول أرني سلوت ولاعبي ليفربول إلى جنازة دييجو جوتا (فيديو)

وصل أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ولاعبي الفريق، إلى جنازة دييجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه والتي تقام في البرتغال.

وصول لاعبين ليفربول إلى جنازة ديجو جوتا رفقة ارني سلوت



فيرجيل فان دايك بالدموع pic.twitter.com/K0UH4g9mer — Waleed🇵🇸 (@Waleed_AlRamahi) July 4, 2025

ووصل جثمانا جوتا وشقيقه إلى كنسية ماتريز الواقعة في مدينة جوندوما شمال البرتغال، مساء أول أمس الخميس، وسط استقبال عدد كبير من الجماهير البرتغالية، وذلك عقب التصريح بخروج الجثامين من المشرحة بإسبانيا.

وأوضحت التقارير أن روت كاردوسو زوجة دييجو جوتا كانت أحد الذين تعرفوا على الجثمان لتحديد هوية لاعب ليفربول، حيث وصلت إلى المشرحة في إسبانيا فور علمها بالحادث.

وتابعت أنه عقب الانتهاء من الإجراءات وأخذ البصمات الخاصة بجوتا وشقيقه، تم التصريح بنقل الجثامين إلى البرتغال استعدادًا لإقامة مراسم صلاة الجنازة صباح اليوم السبت.

ووفق وسائل إعلام إنجليزية، فإن جنازة جوتا وشقيقه ستكون في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، على أن يشيع الجثمانان بعد ساعتين في جنازة كاثوليكية رسمية، في كنيسة ماتريز.

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