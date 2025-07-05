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رياضة

وصول أرني سلوت ولاعبي ليفربول إلى جنازة دييجو جوتا (فيديو)

جنازة دييجو جوتا،
جنازة دييجو جوتا، فيتو

وصل أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ولاعبي الفريق،  إلى جنازة  دييجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه  والتي تقام في البرتغال.

ووصل جثمانا جوتا وشقيقه إلى كنسية ماتريز الواقعة في مدينة جوندوما شمال البرتغال، مساء أول أمس الخميس، وسط استقبال عدد كبير من الجماهير البرتغالية، وذلك عقب التصريح بخروج الجثامين من المشرحة بإسبانيا.

وأوضحت التقارير أن روت كاردوسو زوجة دييجو جوتا كانت أحد الذين تعرفوا على الجثمان لتحديد هوية لاعب ليفربول، حيث وصلت إلى المشرحة في إسبانيا فور علمها بالحادث.

وصول جثمان جوتا إلى البرتغال

وتابعت أنه عقب الانتهاء من الإجراءات وأخذ البصمات الخاصة بجوتا وشقيقه، تم التصريح بنقل الجثامين إلى البرتغال استعدادًا لإقامة مراسم صلاة الجنازة صباح اليوم السبت.

 

ووفق وسائل إعلام إنجليزية، فإن جنازة جوتا وشقيقه ستكون في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، على أن يشيع الجثمانان بعد ساعتين في جنازة كاثوليكية رسمية، في كنيسة ماتريز.

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دييجو جوتا فريق ليفربول نجم ليفربول آرني سلوت

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