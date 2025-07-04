السبت 05 يوليو 2025
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اقتصاد

شعبة الخضراوات والفاكهة: 30% انخفاضًا في أسعار المانجو بالأسواق

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

أسعار المانجو اليوم، تبدأ مرحلة ذروة موسم المانجو في مصر مع خلال منتصف شهر يوليو من كل عام، إذ يبدأ الموسم مع نهاية شهر مايو، وينتهي بمنتصف نوفمبر من كل عام.

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

بداية حصاد وطرح المانجو بجميع الأنواع

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أهم ما يميز مرحلة الذروة في موسم المانجو هو بداية حصاد وطرح جميع الأنواع من المحافظات الإنتاجية الشهيرة وعلى رأسها الإسماعيلية.

<strong>حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة</strong>
حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

زيادة الكميات المعروضة من المانجو في الأسواق

وتابع: تشهد الأسواق خلال شهر يوليو من كل عام؛ زيادة الكميات المعروضة من المانجو في الأسواق، بالتزامن مع زيادة طلبات الشراء من المواطنين.

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

انخفاض في سعر المانجو يصل لـ  30% 

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أنه بالرغم من ما طرح في الأسواق حتى الآن؛ يعد بشائر المحصول استعدادًا لذروة الموسم، إلا أن هناك انخفاض في سعر المانجو يصل لـ  30% عن المعدلات السعرية الطبيعية.

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

توقعات باستمرار انخفاض أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن هناك وفرة في إنتاج المانجو خلال هذا الموسم، وهو الامر الذي انعكس على السوق المحلي بانخفاض السعر، متوقعًا استمرار انخفاض أسعار المانجو مع زيادة المعروض من المانجو خلال الفترة المقبلة.

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

موسم المانجو ينتهي في شهر نوفمبر من كل عام

وأشار إلى أن موسم المانجو ينتهي رسميًا في مصر مع إنتهاء شهر أكتوبر إلى منتصف نوفمبر على الأكثر، بينما يبدأ الموسم مع نهاية شهر مايو من كل عام.

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

 أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وعن أسعار المانجو في سوق العبور وفقًا لأحدث تقرير، فجاءت كالأتي: 

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو زبدية بين 27  و33 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  6. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.
  7. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه.
  8. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.
  9. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 25 و40 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر المانجو جولك بين 25 و40 جنيهًا للكيلو.
  11. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 35 و45 جنيهًا.
  12. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.
  13. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا.
  14. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 27 و31 جنيهًا.
  15. تراوح سعر مانجو تومي بين 27 و31 جنيهًا للكيلو.
  16. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

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