السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد فؤاد

محمد فؤاد
محمد فؤاد

احتفل النجم محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة على مروان محمد عبد الوهاب بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل لفيف  من كبار النجوم، ومن بينهم هاني رمزي، ولقاء سويدان وحميد الشاعري.

 وكان الفنان محمد فؤاد احتفل بخطوبة ابنته بسملة منذ عام، وأقيم حفل الخطبة في الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وقدم الفنان محمد فؤاد مجموعة من أغانيه احتفالا بابنته، كما ظهر في فيديو وهو يبكي متأثرا بعدما رأى ابنته عروس.

وانتشرت الصور الرسمية من حفل الخطبة وأطلت بسملة محمد فؤاد بفستان أبيض بسيط تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

وكانت بسملة خطفت الأنظار قبل أشهر خلال عقد قران شقيقها عبد الرحمن وظهورها في صور مع والدها.

وظهرت في فيديو وهي ترقص مع والدها على أنغام أغنية "قصة حب" لرامي عياش، وظهر محمد فؤاد وهو يتحدث إلى المصورين ويحاول إخفاء وجه ابنته ويقول لها "خبي وشك، خبي وشك الله أكبر".

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