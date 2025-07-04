وكيل الصحة بسوهاج: دعم المستشفى العام بـ 16 سرير عناية مركزة جديدا

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن دعم مستشفى سوهاج العام بــ 16 سرير عناية مركزة إضافية، ليصل إجمالي عدد الأسرة إلى 65 سريرًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للوحدة وتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها "دويدار" مساء اليوم الجمعة بالمستشفى، حيث تابع الاستعدادات الخاصة بتجهيز المكان المخصص للأسرة الجديدة، واطمأن على توافر الإمكانيات والتجهيزات الطبية اللازمة.

كما تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل المستشفى، مراحل إجراء 11 عملية عظام دقيقة تُنفّذ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن القطاع الصحي بسوهاج يشهد طفرة كبيرة في الخدمات بفضل الدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان.

وأشاد "دويدار" بجهود الفرق الطبية داخل المستشفى، مثمنًا ما يبذلونه من تفانٍ لخدمة المرضى وتخفيف معاناتهم، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الصحية يأتي ضمن أولويات المنظومة الصحية بالمحافظة لتحقيق أفضل رعاية ممكنة لأهالينا في سوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.