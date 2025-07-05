السبت 05 يوليو 2025
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انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

إجازة شهر يوليو 2025،
إجازة شهر يوليو 2025، فيتو

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