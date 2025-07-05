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اقتصاد

سعر السمك اليوم، كيلو البلطي يصل إلى 87 جنيها والثعابين لـ"الأثرياء"

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 81 إلى 87 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 72 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 240 إلى 340 جنيهًا.

 

<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 200 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 160 جنيهًا إلى 220 جنيها.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 80 جنيها إلى 120 جنيها.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

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