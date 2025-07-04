رفعت فياض يكتب: جامعة الألف فدان فى سوهاج نهضة تعليمية غير مسبوقة

زرت أمس الخميس جامعة سوهاج في مقرها الجديد بمنطقة الكوامل، التى أصبحت أكبر جامعة فى مصر، من حيث المساحة، بعد أن خصصت الدولة ألف فدان كاملة لها.

وجاءت هذه الزيارة بناء على تكليف من لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات التى أشرف بعضويتها ، لنطلع أنا ومعى د عبد العزيز السيد العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، على مدى توفر الإمكانات المادية والبشرية لكلية الإعلام بجامعة سوهاج الأهلية، ومدى جاهزيتها لبدء الدراسة بها لأول مرة هذا العام، ليتم رفع تقرير بذلك إلى لجنة القطاع برئاسة د حسن عماد مكاوى، لتتخذ ما تراه بناء على هذا التقرير.



وقد رافقنا فى هذه الزيارة د حسان النعمانى رئيس الجامعة، الذى يقود مسيرة تطوير هذه الجامعة ومعه كل قياداتها من نواب وعمداء وعدد كبير من أساتذتها، لنجري جولة واسعة في كلا المقرين سواء القديم الذي يضم كليات: الطب، العلوم، التمريض، التربية النوعية، الدراسات العليا والبحوث البيئية، الفنون التطبيقية والتراثية، التكنولوجيا والتعليم " بالحويتي"، ومعهد التمريض.

أو المقر الجديد بمنطقة الكوامل، والذى يضم حتى الآن كليات: التربية، الآداب، التجارة، الآثار، الطب البيطري، الحقوق، علوم الرياضة، الألسن، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، لنشاهد على الطبيعة ما جعلني فى حالة انبهار بحجم ماتم إنجازه فى هذه الجامعة خلال هذه السنوات القليلة، وتجهيز جميع كلياتها بمواصفات قياسية فضلا عما يتم الآن من استكمال بقية المشروعات الإنشائية بمقر الجامعة الجديد، وليصبح إجمالى عدد كلياتها 20 كلية، إضافة إلى معهد التمريض تخدم 70 ألف طالب وطالبة، إلى جانب جامعة سوهاج الأهلية الجديدة التى تبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام فى نفس الموقع وسوف تضم 8 كليات.



وشهد هذا العام فقط افتتاح عدد من الكليات والمباني الجديدة من بينها:

* كلية طب وجراحة الفم والأسنان بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه وجاري الاستعداد لافتتاح مستشفى جراحة الأسنان الأولى من نوعها علي مستوى الصعيد.

* كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

* مبنى كلية الصيدلة بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه.

* مبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بتكلفة ١٦٥ مليون جنيه.

* مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بتكلفة ٥٢٠ مليون جنيه، ويتسع لعدد 5000 طالب وطالبة بالامتحان الواحد، ويضم ٥٠٠٠ جهاز حاسب آلي.

* مبني المعامل المركزية

* مبني كلية الصيدلة ١ و٢ بتكلفة 75 مليون جنيه وعلى مساحة 3000 متر مربع

** وشاهدنا على الطبيعة أيضا المشاريع الإنشائية الجاري العمل بها فى هذه المساحة المهولة لهذه الجامعة والتى تصل إلى ألف فدان وتشمل هذه المشاريع:

مشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية المغطاة، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وواحدة من 5 صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وبلغت تكلفتها مليار جنيه وتقع على مساحة ٢٦ الف متر مسطح وتتسع ل 5000 متفرج.

مبني كلية رياض الأطفال*

يقع على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع، وتكلفته تبلغ ٢١٨ مليون جنيه.

مبني كلية علوم الرياضة*

يقع على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع، وتكلفته تبلغ ١١٢ مليون جنيه.

مبني مجمع الفصول

بتكلفة ٣٣٠ مليون جنيه، وعلى مساحة ٤٠٠٠ متر مربع

مبني الإدارة المركزية

ويتم إنشاؤه على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع بتكلفة ٥١٣ مليون جنيه

مبني مجمع المدرجات ج

وتكلفته ٣٦٨ مليون جنيه، وعلى مساحة ٩٠٠٠ متر مربع.

مبني الإسكان الطلابي ب

وتكلفته بلغت ٧٥ مليون جنيه، ويقع على مساحة ١٦٠٠ متر مربع

مبني الدراسات البيئية والبحرية بالقصير

وتكلفته ١٧ مليون جنيه، ومساحته بلغت ٦٥٠ متر مربع

مشروع البنية التحتية بتكلفة ٧١٤ مليون جنيه

ـ هنيئا لأهالى الصعيد بكل هذه الإنجازات وتحية للقيادة السياسية فى رؤيتها تنمية الصعيد بأفضل صورة

انها بالفعل إنجازات ضخمة خصت بها القيادة السياسية قطاع الصعيد فى مجال التعليم الجامعى ومنها هذه الجامعة.

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